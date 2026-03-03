Air Arabia, Etihad и Qatar Airways продлили вынужденную отмену рейсов

Несколько ближневосточных авиакомпаний продлили сегодня вынужденную паузу в полетах, связанную с закрытием воздушного пространства и ракетной опасностью со стороны Ирана.

© tourdom.ru

После вчерашних новостей о возобновлении работы аэропорта Шарджи Air Arabia предупредила, что ее рейсы отменены еще на сутки – до 15:00 4 марта.

Перевозчик сообщает, что «ограниченное количество рейсов может быть выполнено по согласованию с авиавластями». Каких именно, не уточняется. Пассажирам, ранее купившим авиабилеты, рекомендуют проверять статус бронирований.

При этом перспективы возобновления полетов этой авиакомпании в аэропорты России пока неясны. Air Arabia использует узкофюзеляжные аэробусы. В прошлом году во время июньского конфликта авиакомпания не стала выполнять рейсы в Россию в облет Ирана, так как для этого требовалась промежуточная посадка.

Другая эмиратская авиакомпания, Etihad Airways, тоже продлила паузу в регулярных полетах – до 14:00 того же дня. Вчера перевозчик первым начал вывозить туристов в Россию и планировал продолжить это 3 марта, однако сейчас на табло Шереметьево указано, что оба рейса Etihad из Абу-Даби отменены. Пассажиров просят не приезжать в аэропорт Абу-Даби и ждать информацию от авиакомпании.

Emirates анонсировала вчера возобновление «ограниченного количества полетов». Отдельные рейсы действительно начались, но двух российских направлений, Москвы и Санкт-Петербурга, это пока не касается.

Наконец, катарская Qatar Airways не будет выполнять полеты как минимум до 09:00 4 марта в связи с тем, что воздушное пространство Катара остается закрытым. Перевозчик ожидает информации от авиавластей об отмене этих ограничений. Пассажирам рекомендуют отслеживать информацию на сайте или в приложении. Ранее Qatar Airways предоставила возможность бесплатно перенести дату вылета в пределах 14 дней от первоначальной либо вернуть деньги.

Как уже сообщал телеграм-канал «Крыша ТурДома», рейсы в города России из ОАЭ сегодня выполняет flydubai. К вывозу пассажиров приступили также «Аэрофлот», S7 и «Уральские авиалинии».