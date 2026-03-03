Россиянка-инвалид обвинила представителей Turkish Airlines в издевательстве

Россиянка с инвалидностью обвинила представителей Turkish Airlines в аэропорту Стамбула в издевательстве и насмешках. Якобы у девушки отобрали коляску и вынудили ее передвигаться по терминалу на больных ногах, сообщает телеграм-канал Baza.

© tourdom.ru

Сам инцидент произошел во время пересадки в стамбульском хабе. По словам Екатерины, имеющей вторую группу инвалидности, она рассчитывала на стандартную услугу сопровождения, которую ранее ей предоставляли при перелетах. Девушка перенесла ампутацию восьми пальцев на ногах и может передвигаться самостоятельно лишь на короткие расстояния. В период путешествий из-за отеков состояние ухудшается, что вызывает воспаление на ногах и усиливает болевые ощущения.

Как утверждает пассажирка, представитель авиакомпании довез ее на инвалидной коляске только до зоны выдачи багажа, после чего потребовал освободить кресло, пояснив, что дальнейшее сопровождение не входит в его обязанности. В результате девушке пришлось самостоятельно нести ручную кладь и добираться до стойки регистрации, а затем до пункта получения колясок.

Позднее россиянка попыталась вновь попросить о помощи. Однако и в этот раз не повезло. Другой сотрудник просто игнорировал просьбы туристки отвезти в туалет и кафе. Вместо этого он доставил Екатерину в зону ожидания для инвалидов и отказался помогать дальше. Так как пользоваться креслом без представителя службы сопровождения запрещено, девушке снова пришлось передвигаться пешком. Из-за нагрузки раны на ногах открылись и начали кровоточить.

Екатерина также заявила, что в ответ на ее жалобы один из работников позволил себе ироничное замечание о том, что она «очень интересная мадам» в инвалидном кресле. После произошедшего пассажирка направила обращение в авиакомпанию. Но в Turkish Airlines ответили, что сотрудники действовали в рамках регламентов.