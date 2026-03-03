Воздушное пространство Ирана будет закрыто минимум до 7 марта

Воздушное пространство Ирана будет закрыто как минимум еще 4 дня. Об этом СМИ сообщил источник в авиадиспетчерских кругах.

© tourdom.ru

«Согласно последним данным, небо над республикой будет закрыто ориентировочно до 08:30 7 марта», – поделился инсайдер.

Ранее запрет на выполнение рейсов над территорией страны действовал до 11:30 мск 3 марта. О дальнейшей пролонгации ограничений дополнительно не сообщалось.

Параллельно ряд ближневосточных авиакомпаний продлили приостановку регулярных рейсов. Qatar Airways, Etihad Airways, Emirates и Air Arabia отложили выполнение полетов минимум до 4 марта. При этом вывозные у перевозчиков все еще заявлены.

Отметим, что, помимо Ирана, в настоящее время полностью закрыто воздушное пространство Ирака, Кувейта, Бахрейна, Катара и Сирии. В Объединенных Арабских Эмиратах действуют частичные ограничения. Кроме того, периодически вводятся запреты на полеты над территорией Израиля, а в вечернее и ночное время прекращается авиасообщение над Иорданией.