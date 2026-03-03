Первый вывозной рейс «Аэрофлота» вылетел из Дубая в Москву

Первый вывозной рейс «Аэрофлота» (SU525D) из Дубая в Москву вылетел в 08:57 мск со 100% загрузкой. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

«На борту 159 пассажиров, включая трех детей до 2 лет. Рейс будет выполнен с промежуточной посадкой в Анталье для дозаправки», – уточнили в авиакомпании.

На 3 марта планируется еще два вывозных рейса: SU525 из Дубай и SU531 из Абу-Даби.

В авиакомпании добавили, что для выполнения полетов 4 марта и в последующие дни направлены запросы на получение слотов, сейчас ожидается согласование со стороны аэропортов и авиационных властей ОАЭ.

Ранее туроператор Библио-Глобус сообщил о подготовке вывозных программ для туристов, остающихся в ОАЭ. Именно под эти рейсы «Аэрофлот» оформляет необходимые разрешения. С 3 марта планируется выполнение специальных перелетов для клиентов, чьи туры завершались 28 февраля, а также 1 и 2 марта.