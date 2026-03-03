Прибывшая из ОАЭ россиянка описала эмоции словами «хочется целовать землю родную»

Прибывшая из Абу-Даби (ОАЭ) первым пассажирским рейсом до России соотечественница описала эмоции словами «хочется целовать землю родную». Впечатлениями она поделилась с журналистами в аэропорту, кадры публикует Telegram-канал Shot.

«Мы очень счастливы, все прекрасно. Наконец-то! Хочется целовать землю родную», — поделилась она.

По ее словам, находясь в Абу-Даби, она слышала лишь хлопки и сирены. Еще одна туристка отметила, что посадка в аэропорту в ОАЭ прошла спокойно, несмотря на то что перед этим раздалась страшная сирена. Россиянка подчеркнула, что сотрудникам воздушной гавани удавалось успешно успокоить взволнованных пассажиров.

Другие прибывшие на родину также указывали на отсутствие паники. По их словам, они ощущали себя в безопасности.

«По прилете, когда лайнер сел, все хлопали. Мы достаточно быстро прошли контроль и получили свой багаж», — рассказал один из соотечественников.

Первый более чем за двое суток самолет в Москву вылетел из аэропорта Абу-Даби, ОАЭ, 2 марта. Рейс выполняла авиакомпания Etihad Airways.