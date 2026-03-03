В ОАЭ сейчас есть шесть воздушных коридоров для полетов в аэропорты страны

Авиадиспетчерские службы ОАЭ на фоне частичного закрытия воздушного пространства сформировали шесть специальных воздушных коридоров для выполнения рейсов в аэропорты страны. Об этом сообщил источник в профильных кругах.

По его словам, несмотря на действующие ограничения, полеты продолжаются по строго установленным маршрутам, от которых экипажам запрещено отклоняться. Все утвержденные коридоры так или иначе завязаны на воздушное пространство соседнего Омана, которое остается открытым. Именно через него сейчас проходит основной транзит между Европой и государствами Азиатско-Тихоокеанского региона.

Собеседник уточнил, что режим частичного ограничения в небе над ОАЭ предварительно продлен до среды, 4 марта. Однако эта дата вряд ли окончательная.

Накануне аэропорты страны начали постепенно возобновлять прием и отправку рейсов в ограниченном формате. Российские перевозчики приступили к выполнению вывозных программ. В то же время представители туриндустрии отмечают, что процесс организован недостаточно системно. По их оценке, четких регламентов пока нет: авиакомпании предоставляют туроператорам ограниченные квоты мест без возможности предварительной выписки билетов. Оформление посадочных документов предполагается непосредственно в аэропорту, из-за чего ситуация для пассажиров остается неопределенной.