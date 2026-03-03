«Как Майами, только в Азии»: россиянам назвали лучшие направления для отпусков

Сезон отпусков ближе, чем кажется: совсем скоро настанет время выбирать и бронировать туры на лето. В этом году выбор может стать сильно меньше из-за конфликтов и боевых действий на Ближнем Востоке. Может ли Азия стать альтернативой для россиян, желающих побывать за границей у моря, разбирался «ФедералПресс».

© РИА "ФедералПресс"

Азия для своих

Многие регионы Азии только начинают открываться для путешественников из России. Привычные для многих дальневосточников Корея и Япония стали менее доступными из-за отсутствия прямых перелетов. Зато новые курорты КНДР, Китая, Вьетнама привлекают все большее число туристов.

Однако они вряд ли смогут стать альтернативой Ближнему Востоку для всех россиян. Как отметила блогер и путешественница Юлия Грушина в разговоре с журналистом «ФедералПресс», для жителей центральной части России привычнее и бюджетнее в любом случае останутся Египет и Турция – туда ближе лететь и, соответственно, меньше тратиться на билеты.

Но для дальневосточников и сибиряков азиатское направление предлагает множество интересных вариантов.

Дананг: новая глава вьетнамского туризма

«Это абсолютно новое направление для Владивостока. Туда еще ни разу не летали. Речь идет о Дананге – курортном городе в центральной части Вьетнама. Первый прямой рейс из краевой столицы ожидается уже в апреле», – рассказала Юлия Грушина.

По словам блогера, Дананг может стать отличной альтернативой привычному Нячангу.

Юлия объясняет разницу наглядно. Нячанг она называет курортом одной улицы. Практически все гостиницы там находятся на второй линии, и выйти из отеля, чтобы сразу оказаться на пляже, практически нереально.

В Дананге ситуация иная. Основная туристическая зона – это тоже высотки и вторая линия, но в 10–15 минутах от города начинается совершенно другая история. Там расположены курортные отели, которые стоят прямо на пляже. Именно такие варианты Юлия советует искать тем, кто мечтает просыпаться и сразу выходить к морю.

Три причины лететь в Дананг

Во-первых, рядом с Данангом находятся два потрясающих города – Хойан и Хюэ. Оба занесены в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Это значит, что пляжный отдых можно легко совместить с насыщенной экскурсионной программой.

Во-вторых, Дананг окружен горами, хоть и невысокими. Там есть священная гора, даже пять гор, и очень красивые пещеры. Для любителей треккинга и живописных видов – настоящий рай.

В-третьих, сам город обладает особой атмосферой. Юлия признается, что по фотографиям Дананг очень напомнил ей Майами. Город давно облюбовали экспаты. Сюда приезжают на зимовку, а кто-то живет уже несколько лет. Дананг сочетает современную инфраструктуру, широкие пляжи и расслабленную атмосферу дорогого курорта.

Куда еще лететь из Владивостока летом?

Юлия поделилась не только впечатлениями о Вьетнаме, но и общим взглядом на азиатские направления в летний сезон. Она часто собирает обратную связь от подписчиков и знает, где погода не подведет.

Если говорить про сезонность, на Бали хороший сезон начинается с весны. Это классический вариант для тех, кто готов к долгому перелету и ищет океанскую волну, серферскую тусовку и развитую инфраструктуру. Правда, прямых рейсов из Владивостока туда нет.

Когда речь заходит о летнем отдыхе, Юлия советует обратить внимание на китайский остров Хайнань. Там погода будет точно лучше, чем в Таиланде летом.

«Если вы задаетесь вопросом, куда поехать в июне-июле, чтобы не попасть в сезон дождей, Хайнань – один из самых надежных вариантов. Тем более из Владивостока туда традиционно летают рейсы», – рассказала блогер.

Прочитать подробнее про отдых на Хайнане можно по ссылке.