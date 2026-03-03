Власти Катара попросили отели продлить проживание иностранным туристам

Власти Катара попросили отели продлить проживание туристам за счет государства
Власти Катара попросили отели продлить размещение иностранным туристам, которые не могут покинуть страну на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Как сообщают арабские СМИ, соответствующее распоряжение содержится в циркуляре национального туристического ведомства.
Согласно документу Qatar Tourism, отелям предложено сохранить проживание гостей, чьи оплаченные сроки уже истекли, начиная с 28 февраля и до момента возобновления работы аэропортов и открытия воздушного пространства в регионе. Дополнительные расходы бизнесу пообещали компенсировать за счет государства.
В ведомстве подчеркнули, что часть путешественников остается в стране вынужденно, они не могут вылететь из-за действующих ограничений на авиасообщение. В этой связи власти призвали гостиницы отнестись к ситуации с пониманием, отметив, что безопасность и благополучие туристов остаются приоритетом.
Ранее аналогичные решения приняли власти эмиратов Абу-Даби и Рас-эль-Хайма. В то же время в Дубае компенсацию затрат на размещение за счет бюджета вводить не стали.