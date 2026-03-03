Дубай под прицелом: почему российские туристы бегут с Ближнего Востока и кто станет новым «пляжным хабом»

«Рай» под баллистическими ракетами: что происходит в ОАЭ Еще в конце февраля 2026 года Объединенные Арабские Эмираты жили привычной жизнью глобального хаба и туристической мекки. Ежедневно сюда прибывало порядка 5,5 тысячи российских туристов, а годовой турпоток из РФ приближался к двум миллионам. Однако суббота, 28 февраля, перечеркнула этот идиллический сценарий. Иран, отвечая на удары со стороны США и Израиля, атаковал соседние страны. Взрывы прогремели не где-то на отдаленных военных базах, а в самом сердце глобального туризма – в Дубае и Абу-Даби. «В субботу утром мы поехали в Абу-Даби в «Лувр»... Сели на террасе, заказали еду, я пытаюсь что-то загуглить, но интернет не работает. И тут два подряд мощных взрыва», – рассказал bbc.com российский эмигрант Евгений, живущий в Дубае с 2023 года. Пострадали аэропорты, иранским беспилотником был поврежден знаменитый отель «Бурдж-аль-Араб», а рядом с пятизвездочным Fairmont Palm на Пальме Джумейра возник пожар. Небо над регионом закрылось. Авиакомпании, включая «Аэрофлот», S7, «Уральские авиалинии» и «Победу», отменили рейсы. Около 20 тысяч российских туристов оказались в положении заложников курорта. Генеральное консульство РФ в Дубае, переведенное на круглосуточный режим работы, зарегистрировало более шести тысяч застрявших соотечественников. Ситуация осложняется тем, что вывозных рейсов не планируется. Дипломаты выпустили мрачную памятку: «Ультра олинклюзива уже не будет». Туристам рекомендовали трезво оценить финансовые возможности, быть готовыми оплачивать проживание самостоятельно и рассмотреть переезд в более бюджетный отель. В крайнем случае, при полном отсутствии средств, дипломаты обещают искать варианты с волонтерами, но предупреждают: «Готовьтесь к спартанским условиям» . Как пояснили «Известиям» в АТОР, все российские туристы, застрявшие в ОАЭ, размещены в отелях. Однако, по информации одного из туроператоров, схема взаимодействия с принимающими компаниями не до конца проработана. Если одни авиакомпании предоставили проживание за свой счет, то в остальных случаях это пришлось делать туроператору. Власти ОАЭ обещали рассмотреть возможность компенсации расходов, но механизм пока не запущен. Логистика ужаса: как выбираться и стоит ли? Генконсульство предупреждает: сухопутные границы с Оманом и Саудовской Аравией работают нестабильно, и рассматривать вариант выезда на машине стоит только в крайнем случае. Доктор экономических наук, профессор кафедры логистики Финансового университета при правительстве РФ Надежда Капустина рассказала «ФедералПресс», что паника в данном случае – худший советчик. «Следует подчеркнуть, что реакция туристического рынка на геополитические потрясения далеко не всегда пропорциональна реальному уровню угрозы. Здесь имеет место скорее психологический фактор, нежели объективная невозможность совершить поездку», – отмечает Капустина. Эксперт напоминает, что ОАЭ обладают одной из самых развитых систем ПВО в регионе и последовательно придерживаются нейтралитета. Аэропорты хоть и с перебоями, но стремятся возобновить работу. «Следовательно, массовый возврат уже приобретенных туров представляется мерой избыточной и экономически нецелесообразной», – говорит Капустина. Тем не менее для тех, у кого вылеты стояли на ближайшие дни, выбор невелик. Член правления Российского союза туриндустрии Артур Мурадян в комментарии РИАМО рекомендовал аннулировать туры с вылетом в ближайшую неделю и рассматривать альтернативы. «В то же время советую людям не торопиться аннулировать туры на даты вылета с 9 марта и далее, надо хотя бы три дня подождать, так как ситуация может измениться», – цитирует Мурадяна «Север-Пресс». Туроператоры в огне: отмена, перенос или «заморозка»? Политика туроператоров в эти дни напоминает лоскутное одеяло. «На данный момент нет единого решения по всем туристам, купившим туры в ОАЭ на ближайшие даты. Одни туроператоры отменяют туры только с вылетом в ближайшую неделю без штрафов, другие решили отменить туры вплоть до 4 апреля, есть и те, кто категорически не хочет ни отменять туры, ни возвращать деньги за них», – рассказала турагент Анжела Коршунова. В российской туркомпании подтверждают: компания контролирует развитие событий и предпринимает необходимые меры. Для вылетов до 8 марта включительно предлагаются варианты: перенос поездки на более поздние даты (с 9 марта) по актуальным тарифам, перебронирование на другое направление или аннуляция без удержания фактически понесенных расходов. Куда поедут теперь: новая география российского отдыха Пока одни туристы ищут пути спасения из «ловушки», другие перекраивают свои мартовские планы. Кандидат экономических наук, доцент Екатерина Безсмертная напоминает, что ближневосточное направление испытывает серьезное давление уже во второй раз за год. По ее словам, во время 12-дневного конфликта в июне 2025 года российские туроператоры потеряли около 300 миллионов рублей. Тогда продажи туров в ОАЭ упали вдвое, но быстро восстановились. «Сегодня ситуация иная: ОАЭ оказались в числе стран, которые реально могут попасть под авиаудары. Очевидно, что восстановление интереса к данному направлению произойдет не так быстро. Любители пляжного отдыха переориентируются на турецкое направление, в целом же сложившаяся обстановка будет способствовать росту интереса к внутреннему туризму», – говорит Безсмертная. Туроператоры уже фиксируют запросы на замену. По данным портала «Турпром», в топе альтернатив значатся Египет, Таиланд и Вьетнам. «Большинство туристов, конечно, не хочет провести отпуск дома и просят перебронировать ОАЭ на Китай, Египет, Таиланд и Вьетнам – это самые доступные на данный момент направления в том же ценовом диапазоне», – говорит турагент Анжела Коршунова. Причем клиенты, выбравшие страны Юго-Восточной Азии, все чаще просят пересадить их на китайские авиалинии, чтобы гарантированно миновать воздушное пространство Ближнего Востока. Египет: бенефициар кризиса Наиболее стабильным и бюджетным вариантом выглядит Египет. Воздушное пространство страны открыто, аэропорты Хургады и Шарм-эль-Шейха работают штатно. Цены остаются привлекательными: тур на двоих в трехзвездочный отель на ближайшие даты можно найти за 70–72 тысячи рублей, а «четверка» с «все включено» стартует от 87–90 тысяч. Юго-Восточная Азия: через тернии к прямым рейсам Таиланд остается ключевым направлением. Несмотря на отмену части рейсов, связанных с конфликтом, страна доступна по прямым перелетам. Отдых в Паттайе обойдется от 135 тысяч рублей на двоих. Вьетнам дороже – около 190 тысяч за Нячанг. Китайский остров Хайнань предлагает прямые рейсы и конкурентные цены – отдых в отеле 4* можно забронировать за 126 тысяч рублей на двоих. Бали и другие острова: сложная логистика С Мальдивами, Сейшелами и Шри-Ланкой ситуация сложнее. Перелет туда традиционно требовал стыковки в Дубае или Дохе, что сейчас создает риски. Цены не снижаются: Мальдивы начинаются от 200 тысяч рублей, Шри-Ланка – от 135–140 тысяч за скромные отели. Бали, куда часто летели через Эмираты, также требует теперь более сложной логистики. Внутренний туризм и Турция Профессор Капустина отмечает, что часть туристов, вероятно, обратит внимание на отечественные курорты. Красная Поляна уже фигурирует в единичных запросах на перебронирование. Турция в зимний период предлагает доступные цены и остается психологически комфортным направлением для тех, кто боится лететь дальше. Что делать туристам Ситуация на Ближнем Востоке развивается по сценарию, который никто не может предсказать с уверенностью. Как справедливо заметили специалисты туротрасли, дать прогноз сейчас невозможно, так как неизвестно, как долго продлится конфликт. Для тех, кто уже купил туры, эксперты дают несколько универсальных рекомендаций. Во-первых, не паниковать и оценить горизонт планирования. Если поездка намечена на апрель и позже, торопиться с аннуляцией, скорее всего, не стоит – это приведет лишь к штрафам. Как советует турагент Анжела Коршунова, «если ваш тур в ОАЭ на апрель и более поздние даты, я рекомендую не торопить события и пока подождать с кардинальными решениями». Во-вторых, при новых бронированиях стоит выбирать направления с прямыми рейсами и гибкими тарифами на отмену. Египет, Таиланд и Хайнань сейчас выглядят предпочтительнее транзитных маршрутов. В-третьих, оформлять расширенную страховку, покрывающую риски отмены поездки из-за геополитических причин. Этот пункт, который еще недавно казался опцией для параноиков, теперь становится стандартом безопасности. Российский турист, как справедливо отмечает профессор Капустина, накопил немалый опыт адаптации к кризисам. «Туристическая отрасль обладает высокой адаптивностью, и российский путешественник способен оперативно находить достойные альтернативы», – заключает эксперт. Фото: ФедералПресс / Наталья Ельцова

