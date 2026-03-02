Юрист рассказал, на что имеют право застрявшие в ОАЭ россияне

Россияне, купившие тур в ОАЭ, смогут вернуть полную стоимость сорванного отдыха, а вот застрявшим туристам придется продлевать проживание в отеле за свой счет. Об этом «Газете.Ru» заявил юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

«По общему правилу, установленному законом, лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. Именно такие обстоятельства в обиходе называют форс-мажором. Текущие обстрелы Дубая, безусловно, будут признаны именно такими обстоятельствами. Ситуация в регионе характеризуется как открытый вооруженный конфликт, что порождает для туристов и туроператоров определенные юридические последствия», — сказал Хаминский.

По словам юриста, из-за угрозы безопасности и закрытия воздушного пространства ОАЭ россияне имеют право на полный возврат денег за сорванные путевки. Однако от штрафных санкций компании-туроператоры будут освобождены.

«Для тех, кто уже находится в Эмиратах и столкнулся с невозможностью вернуться домой, порядок возврата денег будет более сложным. Авиакомпания в случае наступления форс-мажора обязана обеспечить пассажира водой и питанием в аэропорту, однако не должна оплачивать проживание в гостинице и выплачивать компенсации, так как закрытие неба — это форс-мажор, а не вина перевозчика. Те, чей отпуск досрочно завершился из-за обстрелов, имеют право на возвращение денег за неиспользованные дни отдыха пропорционально стоимости тура. Если же турист застрял на неопределенной срок в Эмиратах или Бахрейне, ему придется самостоятельно оплачивать свое проживание до момента, когда он сможет улететь домой», — пояснил Хаминский.

До этого в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что всего в зоне ударов на Ближнем Востоке оказались более 50 тысяч россиян. Генконсульство РФ пообещало, что будет искать отели и волонтеров для россиян в Дубае.