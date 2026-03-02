«Будто хоронят заживо». Путешественница описала ночь в палатке в Антарктиде

Путешественница описала ночь в палатке в Антарктиде словами «будто хоронят заживо». Об этом она рассказала изданию People.

© Lenta.ru

28-летняя Даванна Кларк решила посетить Антарктиду в одиночку. Она начала свое путешествие в Чикаго, США, откуда отправилась в столицу Аргентины Буэнос-Айрес, а уже из нее — на юг латиноамериканской страны, до города Ушуая. Уточняется, что оттуда ходит корабль до Антарктиды. Самым смелым решением поездки она назвала ночлег в палатке при экстремально низких температурах. По словам Кларк, тогда столбик термометра опустился до минус 37 градусов.

Перед остановкой группе туристов выдали лопаты, чтобы выкопать углубления в снегу. Они послужили им своеобразными кроватями, которые защищают от ветра. Девушка сравнила их с могилами.

«Это было незабываемо, потому что так мало людей когда-либо получали возможность сделать что-то подобное», — отметила Кларк.

Тем не менее путешественница назвала это жутким опытом. Она рассказала, что слышала каждое движение людей поблизости и также несколько сходов лавин. По словам туристки, в ту ночь она спала максимум 20 минут.

Ранее стало известно, что парализованный путешественник решил преодолеть на лыжах сотни километров в Антарктиде. Путешествие мужчина начал в декабре 2025 года.