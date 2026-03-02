Роспотребнадзор высказался о штрафах за отказы от туров на Ближний Восток

Сообщения о том, что отказ туристов от туров в страны Ближнего Востока приводит к штрафам со стороны туроператоров, не соответствуют действительности. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре.

В официальном разъяснении отмечается, что публикации о якобы отсутствии у потребителей права на расторжение или изменение договора о реализации турпродукта в случае угрозы безопасности в месте отдыха являются фейковыми. Также в службе назвали недопустимыми утверждения о необходимости уплаты туроператорам штрафов за отказ от поездки в подобных ситуациях.

В ведомстве напомнили, что при наличии угрозы жизни и здоровью туристов граждане вправе требовать возврата средств за несостоявшееся путешествие. Если тур еще не начался, потребитель может рассчитывать на возврат полной стоимости.

Поводом для разъяснений стали сообщения в ряде телеграм-каналов о якобы массовых отказах россиян от туров в ОАЭ. Авторы публикаций утверждали, что некоторые туроператоры не возвращают клиентам полную сумму, удерживая крупные штрафы, вплоть до сотен тысяч рублей.

При этом в постах не уточняется, что речь идет о бронированиях на дальние даты, а значит компании вправе аннулировать заявки на стандартных условиях. Стоит отметить, что практически все туроператоры пошли навстречу туристам, ранее купившим туры в регион Персидского залива на начало марта. Впрочем, есть компании, выдвигающие свои условия.