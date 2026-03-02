Французский визовый центр не даст разгуляться посредникам

Аттракциона невиданной щедрости для посредников больше не предвидится - визовый центр Франции VFS Global вернул онлайн-оплату сервисного сбора при записи на подачу документов. Напомним: ее неожиданно отменили в середине февраля, когда была раздача мест на апрель. В результате они разлетелись за считанные минуты и в большинстве своем достались посредникам, так как они в отличие от живых заявителей заполняют анкеты автоматизированным путем при помощи специальных ботов.

Новшество вызвало бурю негодования, после чего ВЦ сообщил, что мера временная. На восстановление сервиса ушло порядка 10 дней. Судя по новому интерфейсу, отказывались от нее вынужденно, чтобы сменить оператора, который принимает платежи. Туристы, надеются, что новый будет работать более стабильно.

Тем, кто успел записаться на апрель без онлайн-платежей переживать не стоит - они, как и оговаривалось при записи, оплатят свои сервисные сборы при посещении офиса визового центра.

В ближайшие дни туристы ждут раздачи слотов на май. Мест на ближайшие два месяца в свободном доступе нет ни в одном городе. Периодически появляются отказные места, но это, по оценкам опытных заявителе, происходит реже обычного. На текущий момент на рассмотрение документов уходит порядка трех недель.

Ранее TourDom.ru писал, что Великобритания полностью перешла на электронные визы, а вслед за ней первой в шенгенском пространстве это сделает Италия.