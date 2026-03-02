Туристы интересуются условиями отказа от туров в Египет

Новость об эвакуации граждан России из Египта взволновала некоторых туристов, которые только собираются в путешествие. По словам турагентов, им поступают вопросы, насколько это безопасно в нынешней ситуации, какова обстановка в Египте, а конкретно, в Шарм-эль-Шейхе, который не так далеко от границы с подвергающимся обстрелам Израилем.

© tourdom.ru

«Звонят туристы, говорят что людей эвакуируют из отелей, боятся лететь, требуют вернуть деньги», – поделилась турагент.

Однако поводов для паники нет. В понедельник утром борт МЧС действительно вывез в Россию более 80 наших соотечественников, но к туристам они не имеют отношения – это дипломаты и члены из семей, который накануне прибыли в Египет из Израиля.

Что касается обстановки на египетских курортах, то с началом войны на Ближнем Востоке она не изменилась. Аэропорты работают, небо открыто, рейсы в Россию идут по графику. В чатах обсуждают житейское: ветреную погоду, экскурсии и покупку чемоданов.

«Все прекрасно! На пляже отлично. Море градусов 23–24. Волны в данный момент чуть стихли», – делится впечатлениями отдыхающая.

Подтверждают информацию и в принимающих компаниях.

«У нас все абсолютно спокойно, отмен броней нет», – сказала TourDom.ru представитель сети отелей Sunrise в Египте Алена Козырева.

Большинство туристов, судя по комментариям турагентов, не намерено отказываться от путешествия. Но есть исключения.

«Одни из моих на 21 апреля аннулировали Египет, никакие доводы на них не действуют, от человека сильно зависит», – рассказала турагент.

Здесь не лишним будет напомнить, что аннулировать тур без потери в деньгах, возможно, не получится. Поскольку рекомендации не посещать Египет от российского МИД нет, то туроператор вправе удержать фактически понесенные расходы.

Ранее мы написали, что Египет не стал закрывать свое воздушное пространство и готов принимать лайнеры, которые не пускают в соседние страны.