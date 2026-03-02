Аэрофлот запросил разрешение на выполнение вывозных рейсов из ОАЭ

Авиакомпания «Аэрофлот» подала заявку на выполнение 3 специальных рейсов для вывоза российских туристов из Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом сообщил заместитель гендиректора по производству перевозчика Андрей Семенов.

© tourdom.ru

По его словам, 2 самолета авиакомпании уже находятся в аэропортах Аль-Мактум и Дубай, однако разрешения на вылет пока не получены.

Ранее туроператор Библио-Глобус объявил об организации вывозных рейсов для туристов, находящихся в ОАЭ. Именно под эти рейсы и запрашивает разрешение «Аэрофлот». С 3 марта планируется организовать специальные перелеты для туристов, у которых туры завершались 28 февраля, 1 и 2 марта.

Информация о времени вылета и номерах рейсов будет направляться пассажирам через личные кабинеты их турагентств. Там же появятся оформленные билеты на конкретные вывозные борта.

По информации источника «ТурДома», полеты будут выполнены на лайнерах повышенной вместимости, Boeing 777, в связи с необходимостью облета воздушного пространства Ирана.