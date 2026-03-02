Туроператор организует для туристов вывозные рейсы из ОАЭ

Туроператор Библио-Глобус объявил об организации специальных вывозных рейсов для туристов, находящихся в ОАЭ. Информация об этом размещена в официальном телеграм-канале компании.

Как уточнили в Библио-Глобусе, 3 марта из Дубая и Абу-Даби будут выполнены дополнительные рейсы для клиентов, чьи туры завершались 28 февраля, а также 1 и 2 марта. Речь идет о пассажирах, которые должны были покинуть страну в указанные даты.

В компании подчеркнули, что данные о конкретных рейсах, включая номер и время отправления, будут направлены каждому туристу через личный кабинет его турагентства. Пассажирам оформят авиабилеты именно на специальные вывозные рейсы.

Клиентам, у которых окончание тура приходится на даты после 2 марта, рекомендовано самостоятельно отслеживать обновления в личных кабинетах агентств и на официальном сайте туроператора.