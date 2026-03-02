Туристам в Саудовской Аравии рекомендовали альтернативу для возвращения в Россию

Российским туристам в Саудовской Аравии рекомендовали альтернативный маршрут возвращения домой
Прямое авиасообщение между Россией и Саудовской Аравией, выполняемое перевозчиками Saudia и FlyNas, временно приостановлено. Актуальную информацию по состоянию на 2 марта для находящихся в королевстве российских граждан опубликовало посольство России.
Самым удобным вариантом выезда в Россию сейчас называют перелет по маршруту Джидда – Стамбул. Его выполняют авиакомпании Saudia и Flyadeal. Внутри страны продолжают работать рейсы между Эр-Риядом, Джиддой и Даммамом, на них можно добраться до города вылета.
Пассажирам советуют уточнять статус бронирований и возможные варианты перебронирования напрямую у перевозчиков. Для этого доступны горячие линии и онлайн-службы поддержки Saudia, FlyNas и Flyadeal.
Контактная информация авиаперевозчиков:
Saudia AirlinesКолл-центр в Саудовской Аравии: +920022222Контактный центр: +966920022222
FlyNasТелефон горячей линии: +966114349000
FlydealКонтактный центр: +966556687701
Ранее авиакомпании скорректировали расписание на фоне ограничений в воздушном пространстве некоторых стран Ближнего Востока.