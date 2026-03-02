Туристам в Саудовской Аравии рекомендовали альтернативу для возвращения в Россию

Прямое авиасообщение между Россией и Саудовской Аравией, выполняемое перевозчиками Saudia и FlyNas, временно приостановлено. Актуальную информацию по состоянию на 2 марта для находящихся в королевстве российских граждан опубликовало посольство России.

Самым удобным вариантом выезда в Россию сейчас называют перелет по маршруту Джидда – Стамбул. Его выполняют авиакомпании Saudia и Flyadeal. Внутри страны продолжают работать рейсы между Эр-Риядом, Джиддой и Даммамом, на них можно добраться до города вылета.

Пассажирам советуют уточнять статус бронирований и возможные варианты перебронирования напрямую у перевозчиков. Для этого доступны горячие линии и онлайн-службы поддержки Saudia, FlyNas и Flyadeal.

Контактная информация авиаперевозчиков:

Saudia AirlinesКолл-центр в Саудовской Аравии: +920022222Контактный центр: +966920022222

FlyNasТелефон горячей линии: +966114349000

FlydealКонтактный центр: +966556687701

Ранее авиакомпании скорректировали расписание на фоне ограничений в воздушном пространстве некоторых стран Ближнего Востока.