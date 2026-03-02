Эксперт назвал самые востребованные у россиян страны для летнего отдыха

В пятерку стран, которые аккумулируют примерно 80% российского турпотока в дальнее зарубежье, входят Турция, Египет, Китай и Таиланд. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян.

Он отметил, что оставшиеся 20% приходятся на страны ближнего зарубежья. По его словам, здесь безусловный лидер — Белоруссия. За ней следует Абхазия, и с заметным отрывом идут Армения, Грузия, Казахстан, Узбекистан.

Мкртчян добавил, что за год зарубежный отдых практически не подорожал для россиян.

«В валюте цены выросли на 20-30%, но в рублях россияне этого не чувствуют, потому что рубль укрепляется и, в принципе, продолжает держаться на сильных позициях и, скорее всего, будет держаться всю первую половину 2026 года», — пояснил эксперт.

Он также дал рекомендации по бронированию на осень. По словам Мкртчяна, заранее следует бронировать поездки в Турцию и по России, поскольку позже цены на эти направления будут только расти. В отношении Египта и Таиланда лучше воздержаться от раннего бронирования, заключил эксперт.