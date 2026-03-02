Популярность каких стран вырастет из-за конфликта на Ближнем Востоке

Популярность Египта, Таиланда, Китая, Вьетнама и Турции увеличится на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Об этом Москве 24 рассказал вице-президент Альянса турагентств России (АТА) Алексан Мкртчян.

"Конфликт на Ближнем Востоке, безусловно, вызывает беспокойство, но мой прогноз: в течение двух недель все уляжется, и серьезных последствий для туристической отрасли не будет. Понятно, что туроператоры понесут определенные потери, у каждого они будут свои в зависимости от объемов, но они постепенно восстановятся в течение года. Банкротств из-за нынешней ситуации не случится", – сказал эксперт.

По словам Мкртчяна, временное проседание спроса на Ближнем Востоке обернется выигрышем для других направлений. При этом вице-президент организации призвал россиян не бояться по поводу отдыха в регионе, напомнив, что конфликт между Ираном и Израилем длится уже несколько десятилетий и ситуация обостряется не впервые.

"Что касается туристов, которые уже собирались в поездки, важно, как именно они покупали путевки. Если бронирование происходило самостоятельно на иностранных агрегаторах, решать проблемы им придется самим. Те, кто покупал туры у российских турагенств, в случае отмены рейса получат деньги в полном объеме – и за проживание, и за перелет", – отметил он.

Мкртчян подчеркнул, что стоимость отдыха не снизится. В настоящее время авиакомпании и туроператоры теряют деньги и будут компенсировать их за счет потребителей, из-за чего цены путевок вырастут, пояснил он. Вице-президент АТА указал, что многие перевозчики уже подняли стоимость на апрельские рейсы в Дубай на 15–20%.

Он добавил, что туристы, которые купили туры через агентства, сейчас получают проживание и питание бесплатно, а те, кто бронировал все самостоятельно, вынуждены сами оплачивать жилье и покупать билеты на эвакуационные рейсы.

При этом отели не снижают цены. Более того, некоторые из них пользуются ситуацией и повышают стоимость, заключил эксперт.

Израиль и США нанесли удары по Ирану 28 февраля. В ответ Исламская Республика атаковала Израиль, а также американские военные базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

На этом фоне Израиль, Иран и другие страны Персидского залива закрыли воздушное пространство. Российские авиакомпании предупредили пассажиров о временном прекращении полетов в эти государства.

В свою очередь, территориальные органы Роспотребнадзора консультируют туристов по вопросам, связанным с ситуацией на Ближнем Востоке. Они помогают составлять претензии и иски в случае нарушения их прав.