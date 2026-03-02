Из аэропорта Маската вылетел первый рейс в Москву

Авиакомпания Oman Air возобновила полеты в Россию после ограничений, введенных в воздушном пространстве ряда стран Ближнего Востока. Первый рейс по маршруту Маскат – Москва (Шереметьево) вылетел в 15:49 по местному времени, следует из данных Flightradar24.

© tourdom.ru

Рейс WY183 выполняет Boeing 737 MAX 8 вместимостью 162 кресла. Это первый вылет перевозчика в российскую столицу с момента закрытия воздушных коридоров в регионе.

Международный аэропорт Маската работу не прекращал. Ограничения затронули именно маршруты пролета, из-за чего с 28 февраля авиакомпании массово корректировали расписание и снимали рейсы.

На 3 марта в расписании аэропорта Маската также заявлен рейс в Москву, его номер WY184, вылет запланирован на 05:40. По состоянию на момент публикации статус указан «по расписанию».