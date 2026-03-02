Туристам дорого обойдется возвращение с Мальдив

Ситуация на Ближнем Востоке из-за ирано-израильского конфликта значительно усложнила жизнь не только отдыхающим в этом регионе, но и тем туристам, которые летели через него со стыковкой в крупных аэропортах – Дубае, Шардже, Дохе. При попытках заменить перелеты они видят очень неприятные цены, которые заметно выросли из-за динамического ценообразования.

«Мальдивы были забронированы для семьи из 5 человек с вылетом сегодня на Emirates. Когда все началось, решили пересесть на прямой рейс “Аэрофлота”, стоимость билетов была 650 тыс. в экономе, а сегодня утром уже 1,9 млн. за round trip. Пришлось отказаться от такой идеи – к счастью, отель вошел в положение и передвинул бронь на другие даты», – рассказал журналисту TourDom.ru один из турагентов.

Редакция проверила доступные варианты в системах бронирования. Улететь из Москвы на Мальдивы прямыми рейсами в ближайшие дни все же можно, но количество мест очень ограничено. При этом цены быстро меняются, а места заканчиваются. Когда мы проверяли в 13:00 мск, на сегодня у «Аэрофлота» были билеты от 126 тыс. Но их всего 3, а следующий уже обходится в полмиллиона. С 7 марта ценник на one way опускается до уровня 70 тыс., а с 10-го уже к 34 тыс.

Если у тех, кто не улетел на острова, еще есть варианты перенести даты, то тем, кто пытается вернуться домой, приходится искать варианты во что бы то ни стало. На сегодня в агрегаторах есть только маршруты с тремя пересадками от 130 тыс. со стыковками в странах ЮВА. На дорогу уйдет в лучшем случае полтора суток.

Ближайший прямой рейс «Аэрофлота» предлагается не раньше 11-12 марта за 231 тыс. Падает цена лишь 19-го числа до 94 тыс. А чуть дальше уже возвращается к более привычным отметкам в диапазоне от 45 до 57 тыс. Но цифры очень быстро меняются, особенно при покупке нескольких мест – идет большой поток перебронирований.

Попытка вернуться домой в начале марта китайскими авиакомпаниями увы не увенчается успехом. Например, предложения China Eastern Airlines c пересадкой в Пудуне на этой неделе начинаются от 300 тыс. Варианты Turkish Airlines со стыковкой в Стамбуле появляются только с 8 марта – в этом случае перелет обойдется в 143 тыс.

Отметим, что при попытках самостоятельно построить альтернативный маршрут туристам нужно быть очень внимательным – несмотря на ограничения в работе аэропортов в странах Ближнего Востока, агрегаторы прокладывают перелеты через них даже в ближайшие даты.

Ранее TourDom.ru писал, что российские туристы 2 марта готовятся вылететь первым рейсом из Абу-Даби в Москву после закрытия аэропорта на фоне конфликта.