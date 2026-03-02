Минтранс и Росавиация обсудят с туроператорами вывоз туристов с Ближнего Востока

Туроператоры и авиационные власти 2 марта проведут совместное совещание, на котором определят порядок возвращения российских туристов из стран Ближнего Востока. Об этом сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.

© tourdom.ru

По его словам, участники встречи обсудят возможный график полетов как регулярных, так и специальных вывозных рейсов в случае открытия воздушного пространства. Координация будет вестись с Минтрансом и Росавиацией.

Эксперт подчеркнул, что туристам не стоит спешить с аннуляцией билетов. При отмене или длительной задержке рейса пассажиры имеют право на вынужденный возврат средств без штрафов, однако после восстановления авиасообщения может возникнуть дефицит свободных мест. В первую очередь на рейсы будут пересаживать тех, кто не смог вылететь ранее.

Ожидается, что полеты будут выполняться по веерному принципу, а перевозчики при необходимости задействуют дополнительные борта или увеличат емкость воздушных судов.

Ранее сообщалось, что на фоне закрытия воздушного пространства и отмены рейсов в ряде стран региона могут находиться десятки тысяч российских туристов.