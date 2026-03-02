Генконсульство РФ в Дубае расписало план действий при выселении туристов из отелей на фоне ограничения авиасообщения в ОАЭ. Дипломаты представили пошаговую инструкцию для российских путешественников.

В ведомстве рекомендуют заранее продумать вопросы проживания, особенно для тех, чей оплаченный срок пребывания подходит к концу. Авиаперевозчики и туроператоры, ссылаясь на форс-мажор, вряд ли смогут компенсировать дальнейшее размещение туристов. Тем не менее это не лишает граждан права предъявлять претензии в будущем через суд, однако в настоящий момент важно оперативно решать вопрос проживания.

Российских туристов призывают трезво оценивать свои финансовые возможности и быть готовыми к самостоятельной оплате жилья как минимум на неделю. В числе рекомендаций – рассмотреть переезд в более доступный отель. Местные власти советуют гостиницам сохранять текущие тарифы, но бюджетные варианты размещения остаются предпочтительными.

Если у туристов ограничены средства, консульство советует обратиться на стойку регистрации, объяснив ситуацию с отменой рейсов и невозможностью получить деньги. В некоторых случаях возможно продление проживания на бесплатной или льготной основе с согласия отеля, при этом туристам стоит быть готовыми к ухудшению условий.

При отсутствии финансовых ресурсов рекомендуется использовать интернет в отеле для поиска альтернативных вариантов жилья. В случае, если администрация настаивает на выселении, а денег на проживание нет, туристам следует писать на электронную почту condubai@mid.ru. Генконсульство будет помогать искать варианты размещения с постоплатой или бесплатно.

Также дипломаты напоминают о необходимости поддерживать средства связи: держать телефон заряженным, обеспечить стабильный доступ к интернету и сохранять контакт с родственниками.