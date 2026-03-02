На Бали продлевают визы туристам на фоне отмены рейсов на Ближнем Востоке

Власти Бали приняли решение продлить срок действия виз для иностранных туристов на 30 дней из-за массовых отмен рейсов на Ближнем Востоке. Об этом сообщили в миграционной службе аэропорта Нгурах-Рай в Денпасаре.

Для оформления продления необходимо лично обратиться в аэропорт Денпасара (DPS) в миграционную службу и получить документ Izin Tinggal Keadaan Terpaksa (ITKT), который позволяет легально оставаться в стране по вынужденным обстоятельствам.

При этом туристам потребуется предоставить подтверждение отмены или переноса рейса от авиакомпании либо администрации воздушной гавани.

Аналогичные меры ранее приняли власти Шри-Ланки, предложив туристам бесплатное продление виз на 2 недели. Для поддержки путешественников местное Управление по развитию туризма создало специальное подразделение, предоставляющее консультации по круглосуточной горячей линии 1912. Кроме того, власти страны гарантируют бесперебойное внутреннее транспортное сообщение и готовы оперативно корректировать решения в зависимости от развития ситуации.