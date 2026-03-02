Авиакомпании предлагают пассажирам вернуть деньги за билеты на Ближний Восток

Авиакомпании продолжают корректировки расписания полетов в Ближневосточный регион и информируют пассажиров об изменениях. Путешественникам, уже купившим билеты, предлагается несколько вариантов.

Так, Air Arabia сообщила, что полеты в ОАЭ приостановлены предварительно до 15:00 2 марта. Авиакомпания дает возможность клиентам перебронироваться на другие даты (в пределах 5 дней) без доплат, либо отказаться от полета и получить ваучер на последующие поездки. Документ будет действителен в течение года. При этом пассажиры могут заполнить специальную форму на сайте перевозчика и оформить возврат денежных средств вместо ваучера.

В свою очередь, Gulf Air предлагает путешественникам, купившим билеты на рейсы, запланированные до 5 марта, без доплат переоформиться на другие даты (в пределах 10 дней) или полностью вернуть деньги.

Turkish Airlines вводят особые правила для пассажиров, планировавших лететь в/из ОАЭ, Катара, Бахрейна, Кувейта, Иордании и Саудовской Аравии в период до 5 марта. Перевозчик предлагает до 10 мая перебронироваться с изменением маршрута на город, находящийся в том же IATA-регионе, либо оформить вынужденный возврат денежных средств. Это относится в том числе и к интерлайн-рейсам.

Аналогичные правила ввели российские авиакомпании в отношении вылетов в ОАЭ. Группа «Аэрофлот», S7 Airlines и UTair также готовы сделать своим клиентам перебронь на ближайшие доступные даты или вынужденный возврат билетов.