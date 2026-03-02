Застрявших в Таиланде российских туристов атакуют мошенники

Российские туристы, ожидающие вылета из Бангкока в Москву через Дубай, начали получать звонки от мошенников, представляющихся службой поддержки Emirates. Злоумышленники пытаются выведать реквизиты банковских карт.

«Звонки идут только от мошенников, которые представляются поддержкой авиакомпании и хотят узнать данные наших карт. Позже выяснили, что номера зарегистрированы в Кении. От самой Emirates ни звонков, ни писем нет», – рассказала СМИ одна из российских туристок.

По ее словам, их рейс 28 февраля отменили уже после прибытия в аэропорт. Пассажирам вернули багаж, который следовал с ними из Пхукета, а размещение в гостинице пришлось организовывать самостоятельно.

«Никакой информации и никакой поддержки. Мы просто забрали чемоданы и сняли гостиницу. На телефоны Emirates не отвечают, на почту тоже нет ответа», – пояснила туристка.

Сейчас россияне рассматривают альтернативные маршруты возвращения, в том числе через Китай, и надеются, что с началом рабочей недели авиакомпания возобновит связь.

Напомним, США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана. На фоне этого ближневосточные страны закрыли свое воздушное пространство. В результате тысячи российских туристов, планировавших вернуться на родину с пересадками в аэропортах ОАЭ, вынуждены ожидать снятия ограничений.