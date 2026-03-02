Звезда «Уральских пельменей» не может вернуться домой с Сейшел

Звезда «Уральских пельменей», актриса Илана Юрьева, сообщила в соцсетях, что не может вылететь в Россию с мужем Дмитрием Дылдиным и 10-летней дочерью Дианой. Семья отдыхала в отеле Savoy Seychelles, откуда должна была возвращаться в Москву рейсом с пересадкой в Абу-Даби, однако перелет отменили.

© tourdom.ru

По словам артистки, авиакомпания Etihad Airways не предложила ни альтернативных билетов, ни проживания, ни другого маршрута.

«Мы должны были вылететь в Москву с пересадкой через Абу-Даби. Но рейс отменили. Etihad Airways не предоставляет ни билеты, ни гостиницы, ни какого другого перелета. Это как вообще? Просто говорят: “Форс-мажор”. А что делать? Не говорят. Сидите и спите в аэропорту. Отдыхали в отеле Savoy Seychelles. Нам никак не помогли. Позорище. Как только у тебя закончилось проживание, ты больше не интересен этим людям. Цены на гостиницы здесь все тут же взвинтили в 10 раз. Ближайшие рейсы прямые в Россию от “Аэрофлота” раскуплены до 15 марта», – делится артистка в социальных сетях.

По ее словам, после выселения из отеля семья осталась без размещения и была вынуждена срочно искать свободные номера. В одной из гостиниц им сначала сообщили, что отели переполнены, однако позже Юрьевой все же удалось найти свободный номер в Canopy by Hilton Seychelles Resort, где они смогли прийти в себя и продумать дальнейший план действий. Сейчас семья рассматривает варианты возвращения в Россию.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке началось 28 февраля: США и Израиль приступили к военной операции против Ирана, после чего последовали ответные удары по объектам в Персидском заливе. В зоне конфликта, по оценкам РСТ, могут находиться не менее 50 тыс. российских туристов. Авиасообщение с регионом оказалось практически парализовано, перевозчики отменили рейсы в Дубай и Абу-Даби, приостановлены полеты в Кувейт, Катар и Оман, воздушное пространство закрыто над несколькими странами, в том числе над ОАЭ. Ранее телеведущая Виктория Лопырева заявляла, что из-за происходящего боится выезжать из отеля в Дубае вместе с ребенком.