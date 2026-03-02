Шри-Ланка бесплатно продлит действие виз для застрявших в стране туристов

Власти Шри-Ланки приняли решение продлить действие виз для иностранцев, которые не могут покинуть страну из-за кризиса на Ближнем Востоке.

Правительство объявило об отсутствии любых последствий для туристов за визовую просрочку. Официальные лица заявили, что при необходимости будет рассмотрена дальнейшая пролонгация.

Большинство россиян при въезде на Шри-Ланку получает специальный штамп, дающий право находиться в стране легально 30 дней. Желающим остаться на более долгий срок необходимо платно продлевать визу. Однако, если сейчас срок законного пребывания на острове подходит к концу, путешественники могут не переживать о возможных штрафах при выезде.

В свою очередь, ланкийский МИД будет координировать свои действия с соответствующими посольствами для обеспечения безопасности и благополучия иностранцев, а также для внедрения механизма оперативного реагирования в случае необходимости. Официальные лица заявили, что обсудят с заинтересованными сторонами возможность беспрепятственного посещения Шри-Ланки потенциальными туристами через альтернативные транзитные пункты.

Местное Управление по развитию туризма создало специальное подразделение для оказания помощи путешественникам, находящимся в стране. Консультацию можно получить по круглосуточной горячей линии 1912. Правительство также заявило о готовности обеспечить бесперебойное внутреннее транспортное сообщение для гостей и оперативно принимать решения в зависимости от развития ситуации.