Один из вариантов сбежать от войны на Ближнем Востоке – доехать из Эмиратов до Омана и уже оттуда в Россию или другую страну на джете. Широко разошлась информация о рейсе на Ту-204, принадлежащем Центру подготовки космонавтов Роскосмоса. Билеты продавали за 20 тыс. евро, вылет в Москву запланирован сегодня из аэропорта Сухар (240 км от столичного Маската) в 12 по местному времени (11:00 мск), вчера вечером билетов почти не оставалось. Впрочем, можно будет улететь завтра в 14:00 на этом же самолете и за такие же деньги.

Кроме того, согласно платформе GetJet, в ближайшее время предлагаются и другие рейсы. В частности, в 20:00 из Маската должны отправится Airbus 320 в Москву (билеты по 15 тыс. евро) и в Ереван (6 тыс. евро). Также можно найти варианты вылетов в Стамбул на Legacy 600 за 20 тыс. евро, в Барселону на Gulfstream G450 за 23 тыс. и некоторые другие.

Но все это возможно, если по-прежнему будет открыто воздушное пространство, в ином случае операторы джетов обещают деньги за перелет вернуть. Еще одно узкое место – КПП на границе Объединенных Арабских Эмиратов и Омана. И туристы, и специалисты отмечают, что работают они не стабильно, пропускают не всех.

«Если у людей есть на руках билеты на рейс, подтверждающий вылет из Омана, в страну пропустят. В остальных случаях нет», – прокомментировал TourDom.ru руководитель туроператора Space Travel Артур Мурадян.

Ранее мы написали, что правительство эмирата Абу-Даби организует вывозные рейсы для туристов. Аэропорт все еще закрыт, но сегодня будет отправлено несколько специальных бортов в разные страны, в том числе и в Россию.