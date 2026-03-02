Туристам в Дубае пришлось заночевать в холле отеля

Российские туристы продолжают ждать возможности вылететь из ОАЭ. Некоторые отдыхающие в соцсетях хвалят за содействие в сложной ситуации персонал своих гостиниц. Одна из россиянок поделилась видео из Дубая, где сотрудники минувшей ночью устраивали спальные места в большом холле. Матрасы стелили прямо на пол, гостям с детьми прикатывали кроватки. Все это выстраивали рядами:

© Соцсети

«Персонал делает все возможное, но матрасы и кровати быстро закончились. Спать в одном помещении с сотней людей и маленьких детей, конечно, непросто, но в любом случае спасибо им. У нас был вылет на 2 марта. Но сегодня похоже пойдем снова пробовать продлевать. Отель переполнен, но надеюсь нам повезет», – рассказала одна из блогеров, которая находится в ОАЭ.

Увы, столь позитивно ночь прошла не у всех: «Мои туристы, молодые девочки, ночевали на улице без воды, еды и прочего. Каждый час им обещали “вот-вот и решим проблему”. Когда туристы уже пошли платить за ночь, отель отказал и появилась новая информация, что за ними приедут и повезут в отель Шарджи», – поделилась турагент в соцсетях.

Как утверждает SHOT, в ряде городов ОАЭ постояльцы получили уведомления с требованием покинуть отели. Причина – должны приехать другие гости. В частности источник приводит фото полученного сообщения от Radisson Blu Resort Fujairah. Об аналогичной ситуации сообщают туристы и в других городах, в том числе в Дубае.

Как утверждает телеграм-канал, некоторые туристы вынуждены самостоятельно искать убежище. Одни из них ночевали сегодня на местной парковке в Дубае.

Ранее TourDom.ru писал, что застрявшим в ОАЭ туристам, которых пытаются выселить из отелей, рекомендуют не освобождать номера.