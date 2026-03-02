Из Абу-Даби организуют вывозные рейсы для туристов

Правительство эмирата Абу-Даби организует вывозные рейсы для туристов. Аэропорт все еще закрыт, но сегодня будет отправлено несколько специальных бортов в разные страны, в том числе и в Россию.

© tourdom.ru

«Рейсы выполняет авиакомпания Etihad Airways для своих пассажиров, не сумевших улететь 28 февраля – 2 марта. Представители перевозчика сами связываются с клиентами и сообщают им всю необходимую информацию. Получившее такое приглашение путешественники могут добраться до воздушной гавани на автобусах, предоставленных правительством и сопровождаемых полицией», – рассказал TourDom.ru представитель офиса по туризму Абу-Даби Тимур Сусаров.

Он же в своем аккаунте в соцсетях подробно освещает то, как организован процесс отправки туристов в аэропорт.

Ближайший вылет в Шереметьево планируется в 14:30. Возможно, к вечеру будет решен вопрос об еще одном лайнере в Москву.

Будут ли организованы подобные рейсы другими авиакомпаниями и из других эмиратов, пока не сообщается.

В туроператоре PAC Group нам рассказали, что осведомлены о том, что на табло аэропорта Абу-Даби заявлены рейсы, но пока никакой дополнительной информации компании не получали.