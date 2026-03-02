Аэропорт Тампы объяснил, почему «запретил» пижамы

Пост аэропорта Тампы о запрете пижам, собравший 5,7 млн просмотров, оказался частью давней традиции. Представитель аэропорта Бо Циммер пояснил, что юмористический стиль в соцсетях появился еще в первые годы работы Twitter благодаря молодому стажеру, который начал шутить о спортивных соперниках – и публике это понравилось.

«Наши постоянные подписчики просто обожают такой контент, но это все шутки, мы призываем путешественников одеваться комфортно», - заявил Циммер.

Министр транспорта США Шон Даффи, чья кампания «Золотой век путешествий начинается с тебя» стартовала еще в ноябре 2025, отреагировал на пост гифкой из «Офиса» со словами «Да!». Но пока чиновники призывают к этикету, дискуссия выходит за рамки пижам. Ирландский лоукостер Ryanair недавно попросил пассажиров отказаться от джинсов, объясняя это комфортом в полете. А United Airlines и вовсе запретил бортпроводникам носить значки других стран, лишив пассажиров возможности определять, кто из экипажа говорит на иностранном языке.

Радиоведущие The Jake and Spike Show поддержали аэропорт, назвав пижамы «неряшливыми».

«Вы можете злиться на авиакомпании за тесноту, но пассажирка Салли в ряду 25D ни в чем не виновата – зачем ей смотреть на ваши домашние тапочки и впитывать запах вашей подушки с разводами от слюны?» - возмутился один из ведущих.

Пока официальных запретов нет, но сам факт обсуждения на всех уровнях показывает: авиаэтикет возвращается в повестку.