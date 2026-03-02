Туроператоры теряют миллионы долларов из-за ближневосточного кризиса

Убытки российских туроператоров, вызванные вынужденным продлением пребывания клиентов в странах Ближнего Востока, уже достигают не менее 1,5 млн долларов в сутки. Если напряженность между США, Израилем и Ираном сохранится, совокупный финансовый урон может исчисляться десятками миллионов долларов. Такие оценки приводят аналитики Российского союза туриндустрии.

Член правления объединения и руководитель туроператора Space Travel Артур Мурадян сообщил, что предварительные подсчеты по рынку показывают ежедневные расходы порядка 1,5 млн долларов. По его словам, при средней цене размещения одного путешественника в пределах 80–100 долларов в сутки и значительном количестве застрявших за рубежом клиентов итоговая нагрузка на бизнес становится критической. Он подчеркнул необходимость пересмотра механизма использования средств фондов «Турпомощи», чтобы компании могли оперативно задействовать собственные резервы без обращения за внешней поддержкой.

Более высокие оценки приводит генеральный директор туроператора «АРТ-ТУР» Дмитрий Арутюнов, возглавляющий профильный комитет РСТ по выездному туризму. По его данным, только в ОАЭ на момент приостановки авиасообщения находились около 50 тыс. россиян. Если экстренная помощь требуется хотя бы половине из них, ежедневные расходы бизнеса исчисляются несколькими миллионами долларов. При умножении этой суммы на продолжительность кризиса формируется многомиллионный итоговый ущерб.

Эксперт также отметил, что сотрудники туркомпаний работают в круглосуточном режиме: организуют переселение клиентов, ведут переговоры с гостиницами и координируют действия через принимающий офис в Дубае.

Отдельное внимание Дмитрий Арутюнов уделил реакции региональных властей. Он выразил признательность туристическим структурам эмиратов Абу-Даби и Рас-эль-Хайма за оперативные шаги, однако указал на отсутствие аналогичной публичной позиции со стороны Дубая, где сосредоточено наибольшее число российских гостей. По его мнению, более быстрая координация позволила бы снизить нагрузку на турбизнес.

В условиях, когда часть туристов не может продлить проживание в отелях высокой категории, туроператоры вынуждены переводить их в гостиницы более доступного уровня. Такая мера помогает оптимизировать загрузку и сократить издержки.

По предварительной информации РСТ, в Саудовской Аравии сейчас находится около тысячи организованных туристов из России. В ОАЭ — порядка 50 тыс. клиентов туроператоров и до 100 тыс. российских граждан с учетом самостоятельных путешественников. В Омане — ориентировочно 800–900 россиян.