Китайский Дубай: где в Азии найти безопасную альтернативу ОАЭ
Ближний Восток становится все менее привлекательным направлением для российских туристов. Конфликты, нестабильность и высокие цены заставляют искать новые варианты комфортного отдыха. Блогер и путешественница Юлия Грушина рассказала, где в Азии можно найти достойную альтернативу отдыху в Дубае – безопасную, интересную и подходящую для семей с детьми.
Почему не стоит сравнивать Азию и Ближний Восток
«Я бы не стала эти места сравнивать. Мне кажется, это вообще некорректно, потому что то, что сейчас происходит на Ближнем Востоке, и в целом то направление с Азией прямо диаметрально противоположное и по уровню, и по сервису», – отмечает Юлия Грушина.
По мнению эксперта, для москвичей хорошей альтернативой станут проверенные Египет и Турция на летний сезон – это ближе и зачастую дешевле азиатских направлений. Путешественница приводит личный пример: для семьи с тремя детьми отдых в хорошем египетском отеле оказался выгоднее поездки в китайский Нячанг, при этом лететь значительно ближе.
Ocean Flower Island – китайский ответ Дубаю
Однако для тех, кто ищет именно азиатскую экзотику и готов к дальнему перелету, есть удивительное место – искусственные острова Ocean Flower недалеко от китайского острова Хайнань.
«Ocean Flower – искусственные острова, сейчас самые большие в мире. Про них мало кто знает, и их можно смело сравнивать с дубайскими, потому что это тоже насыпные острова, сделанные в форме цветков», – рассказывает Юлия.
Оушен-Флауэр – крупнейший в мире искусственный остров, превосходящий знаменитую Пальму Джумейра в Эмиратах в полтора раза. Фактически это три отдельных острова, соединенных дамбами и выполненных в форме цветка пиона.
Масштабы проекта впечатляют:
- 12 лет строительства;
- 25 миллиардов долларов инвестиций;
- 8 квадратных километров территории.
Правда, у грандиозного проекта есть проблемы.
«Китайцы ввалили кучу денег в этот проект и развить его до конца так и не могут. Насколько я слышала последнюю информацию, сам проект уже признан банкротом», – предупреждает путешественница.
Что посмотреть на Ocean Flower
Несмотря на финансовые трудности проекта, туристам здесь есть чем заняться.
Развлечения и достопримечательности:
- аквапарк (зимой может быть закрыт);
- морской парк с огромным океанариумом;
- ботанический сад и музей естественной истории;
- парк развлечений и киностудия;
- оперный театр;
- свадебное поместье;
- 12 ресторанов со звездами Мишлен;
- дьюти-фри молл.
«Остров настолько огромный, что мы за день не обошли и половины, и это только центральная часть с развлечениями. По краям "цветочка" – два жилых острова с небоскребами», – делится впечатлениями Юлия Грушина.
И еще один бонус от небольшой известности острова – очень мало людей. Практически никто из российских туристов не знает об этом месте на севере Хайнаня, и с юга, где находятся пляжи и отели, дотуда доезжают редкие путешественники.
Практическая информация
Как добраться
- С железнодорожного вокзала Саньи на поезде до станции Baimajing (2 часа, 99 юаней).
- От вокзала на автобусе №1 (2 юаня, около часа) или на такси (30–50 юаней).
Где остановиться
На острове работают отели различных категорий. Hilton расположен в центре, но цены высокие. Castle Hotel – более доступный вариант с хорошим уровнем сервиса. При поиске жилья нужно указывать город Данчжоу.
Важно знать
- Об острове мало информации на русском языке.
- Европейских туристов практически нет.
- Вся навигация дублируется на английском.
- По острову курсирует туристический поезд за 50 юаней в день.
- Лучше приезжать на 2 дня, чтобы увидеть вечернюю подсветку.
