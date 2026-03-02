Где в Азии найти безопасную альтернативу ОАЭ

Ближний Восток становится все менее привлекательным направлением для российских туристов. Конфликты, нестабильность и высокие цены заставляют искать новые варианты комфортного отдыха. Блогер и путешественница Юлия Грушина рассказала, где в Азии можно найти достойную альтернативу отдыху в Дубае – безопасную, интересную и подходящую для семей с детьми.

© globallookpress

Почему не стоит сравнивать Азию и Ближний Восток

«Я бы не стала эти места сравнивать. Мне кажется, это вообще некорректно, потому что то, что сейчас происходит на Ближнем Востоке, и в целом то направление с Азией прямо диаметрально противоположное и по уровню, и по сервису», – отмечает Юлия Грушина.

По мнению эксперта, для москвичей хорошей альтернативой станут проверенные Египет и Турция на летний сезон – это ближе и зачастую дешевле азиатских направлений. Путешественница приводит личный пример: для семьи с тремя детьми отдых в хорошем египетском отеле оказался выгоднее поездки в китайский Нячанг, при этом лететь значительно ближе.

Ocean Flower Island – китайский ответ Дубаю

Однако для тех, кто ищет именно азиатскую экзотику и готов к дальнему перелету, есть удивительное место – искусственные острова Ocean Flower недалеко от китайского острова Хайнань.

«Ocean Flower – искусственные острова, сейчас самые большие в мире. Про них мало кто знает, и их можно смело сравнивать с дубайскими, потому что это тоже насыпные острова, сделанные в форме цветков», – рассказывает Юлия.

Оушен-Флауэр – крупнейший в мире искусственный остров, превосходящий знаменитую Пальму Джумейра в Эмиратах в полтора раза. Фактически это три отдельных острова, соединенных дамбами и выполненных в форме цветка пиона.

Масштабы проекта впечатляют:

12 лет строительства;

25 миллиардов долларов инвестиций;

8 квадратных километров территории.

Правда, у грандиозного проекта есть проблемы.

«Китайцы ввалили кучу денег в этот проект и развить его до конца так и не могут. Насколько я слышала последнюю информацию, сам проект уже признан банкротом», – предупреждает путешественница.

Что посмотреть на Ocean Flower

Несмотря на финансовые трудности проекта, туристам здесь есть чем заняться.

Развлечения и достопримечательности:

аквапарк (зимой может быть закрыт);

морской парк с огромным океанариумом;

ботанический сад и музей естественной истории;

парк развлечений и киностудия;

оперный театр;

свадебное поместье;

12 ресторанов со звездами Мишлен;

дьюти-фри молл.

«Остров настолько огромный, что мы за день не обошли и половины, и это только центральная часть с развлечениями. По краям "цветочка" – два жилых острова с небоскребами», – делится впечатлениями Юлия Грушина.

И еще один бонус от небольшой известности острова – очень мало людей. Практически никто из российских туристов не знает об этом месте на севере Хайнаня, и с юга, где находятся пляжи и отели, дотуда доезжают редкие путешественники.

Практическая информация

Как добраться

С железнодорожного вокзала Саньи на поезде до станции Baimajing (2 часа, 99 юаней).

От вокзала на автобусе №1 (2 юаня, около часа) или на такси (30–50 юаней).

Где остановиться

На острове работают отели различных категорий. Hilton расположен в центре, но цены высокие. Castle Hotel – более доступный вариант с хорошим уровнем сервиса. При поиске жилья нужно указывать город Данчжоу.

Важно знать

Об острове мало информации на русском языке.

Европейских туристов практически нет.

Вся навигация дублируется на английском.

По острову курсирует туристический поезд за 50 юаней в день.

Лучше приезжать на 2 дня, чтобы увидеть вечернюю подсветку.

Прочитать о том, что лучше для отдыха – Хайнань или Нячанг, можно по ссылке.