Прошунин: в результате землетрясения в Сочи никто не пострадал

Никто из людей не пострадал в результате землетрясения, произошедшего в районе Сочи. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Андрей Прошунин. Он отметил, что подземные толчки отчетливо ощущались в нескольких районах населенного пункта. При этом подобные сейсмологические явления характерны для Краснодарского края и молодых Кавказских гор, подчеркивается в заявлении. "Пострадавших и разрушений нет, вся инфраструктура курорта работает штатно", — добавил Прошунин. Землетрясение в районе Сочи зафиксировали днем 3 марта в 15:09 мск. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), магнитуда подземных толчков составила 4,4. Эпицентр природного катаклизма находился на расстоянии 32 км от российского города, очаг залегал на глубине 35 км. 28 февраля оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что в Новороссийске произошло землетрясение магнитудой 3,5. Его очаг располагался в море на глубине 10 км, интенсивность подземных толчков составила два–три балла. В заявлении уточнялось, что никто из людей не пострадал. Повреждений инфраструктуры также зафиксировано не было.