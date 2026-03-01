Что предлагают туроператоры тем, у кого срывается поездка на Ближний Восток

Обобщили информацию от туроператоров, что делать путешественникам, находящимся на Ближнем Востоке и собиравшимся туда в начале марта.

Pegas Touristik предлагает тем, кто должен был уехать вчера и сегодня, перенести поездки на другие даты, либо перебронировать альтернативное направление по цене сайта или аннулировать тур без удержания фактически понесенных расходов (ФПР).

«По заявкам с вылетами начиная с 2 марта 2026 года информация будет направляться по мере поступления официальных подтверждений от авиаперевозчиков и органов власти», – сообщают в компании.

У Anex и Fun&Sun аналогичные варианты предусмотрены для тех, кто собирался вылетать до 8 марта включительно. У Space Travel тоже, а вот по турам начиная с 9 марта, а также по всем транзитным перелетам через страны, в которых закрыто воздушное пространство, у этого туроператора на текущий момент аннуляции и переносы возможны только с вычетом ФПР и запросом на минимизацию.

Anex и Fun&Sun обещают актуализировать информацию для отправляющихся с 9 марта, исходя «из текущей ситуации и по мере поступления подтверждений от авиакомпаний и профильных органов».

Кроме того, Fun&Sun предоставляет возможность аннуляции без ФПР туристам, вылетевшим из России и «застрявшим» в аэропортах техпосадки в других странах.

Что касается туристов, уже находящихся на Ближнем Востоке, Pegas Touristik и Space Travel рекомендуют поддерживать связь с гидами и принимающей компанией, «Русский Экспресс» обещает предложить отели для размещения на время ожидания обратных вылетов. А Fun&Sun сообщил, что информацию клиентам нужно отслеживать в личном кабинете.