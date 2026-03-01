Что делать застрявшим в ОАЭ туристам, которых пытаются выселить

Путешественники рассказывают, что некоторые гостиницы в Дубае выгоняют их на улицу, несмотря на решение властей ОАЭ компенсировать издержки отелей. Сообщения об этом появились в соцсетях. Подтверждает их глава Space Travel, вице-президент АТОР Артур Мурадян. В наиболее сложном положении оказались те, кто приехал на отдых самостоятельно, хотя и туроператорам не всегда удается договориться с отельерами в условиях нехватки номеров.

Ситуацию усугубляет и позиция управления по туризму Дубая.

«Они готовы оплачивать расходы туристов только в случае, если у них нет денег и они предварительно связались с управлением по туризму Дубая. Как с этим разбираться туристам, которые находятся в сильнейшем стрессе и зачастую просто не знают языка, – огромный вопрос», – отметил руководитель Space Travel и рекомендовал не освобождать номера.