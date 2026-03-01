Что делать застрявшим в ОАЭ туристам, которых пытаются выселить

Застрявшим в ОАЭ туристам, которых пытаются выселить из отелей, рекомендуют не освобождать номера
Путешественники рассказывают, что некоторые гостиницы в Дубае выгоняют их на улицу, несмотря на решение властей ОАЭ компенсировать издержки отелей. Сообщения об этом появились в соцсетях. Подтверждает их глава Space Travel, вице-президент АТОР Артур Мурадян. В наиболее сложном положении оказались те, кто приехал на отдых самостоятельно, хотя и туроператорам не всегда удается договориться с отельерами в условиях нехватки номеров.
Ситуацию усугубляет и позиция управления по туризму Дубая.
«Они готовы оплачивать расходы туристов только в случае, если у них нет денег и они предварительно связались с управлением по туризму Дубая. Как с этим разбираться туристам, которые находятся в сильнейшем стрессе и зачастую просто не знают языка, – огромный вопрос», – отметил руководитель Space Travel и рекомендовал не освобождать номера.
«Принимающая сторона сейчас связывается с каждой гостиницей и направляет письма со списками. Параллельно мы пишем в группы отелей с просьбой не выселять наших туристов. Только сегодня получили уведомление от правительства ОАЭ, поэтому просьба не выселяться из номеров и не ориентироваться на устные сообщения сотрудников, а сообщать нам, как ведет себя отель в конкретном месте», – говорится в сообщении в телеграм-канале туроператора.