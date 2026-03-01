Туроператоры подтвердили повышение цен в ряде отелей ОАЭ

Сегодня руководитель туроператора Space Travel Артур Мурадян впервые довел до общественности информацию о том, что некоторые гостиницы ОАЭ, пользуясь безвыходной ситуацией застрявших в стране туристов, повышают цены за дополнительные ночи.

Эту проблему порталу TourDom.ru подтвердил и глава «Русского Экспресса» Тарас Кобищанов:

«Ряд отелей Дубая не идут навстречу гостям: под разными предлогами отказываются продлевать размещение, а то и вовсе пытаются заработать на чужой беде, задирая ценник».

По словам эксперта, чаще всего менеджмент ссылается на дефицит номеров, но случаются и явные злоупотребления. Все же с большинством гостиниц удается найти общий язык путем переговоров. В противном случае туроператорам и самостоятельным туристам приходится в срочном порядке искать альтернативные варианты.

На несговорчивых отельеров не влияет позиция властей, которые призывают их помочь туристам. В 2 эмиратах – Абу-Даби и Рас-эль-Хайме департаменты по туризму даже выпустили предписания продлевать проживание тем, кто не может вылететь из страны по объективным причинам – из-за закрытого неба или отмены рейсов. Издержки обещают покрыть из казны.

По отзывам экспертов, в самом сложном положении оказались туристы, которые покупали только размещение в отеле. Им приходится решать свои проблемы самостоятельно – для туроператоров в приоритете те, кто приобретал полный тур. И даже «пакетникам» не всегда удается получить бесплатные услуги в условиях вынужденной необходимости находиться в стране. Чаще всего премиальные гостиницы Дубая не идут на уступки.

«Максимум, что нам удается, это получить от них 30%-ную скидку. Всем, кто не согласен продлевать номера в тех отелях, которые были выбраны для отдыха, мы предоставляем более экономичные варианты размещения в четверках недалеко от аэропорта», – рассказал нашей редакции Дмитрий Арутюнов, руководитель «Арт-Тур».

На что могут рассчитывать туристы, которые еще не улетели на отдых в проблемный регион, мы подробно написали сегодня.