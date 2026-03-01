Российские туристы пытаются выехать из ОАЭ на машинах

Российские туристы, которые не могут улететь из ОАЭ, пытаются добраться до Омана через сухопутные погранпереходы. Насколько успешны эти попытки информация противоречивая.

Некоторые из путешественников рассказали Mash, что на автомобилях с эмиратскими номерами пересекать границу нельзя, поэтому они сначала доезжают до КПП, а потом вызывают такси из Омана и уже на нем едут дальше. Если заказывать автобус, то это стоит до 284 долларов с человека. Те, кто ехали на легковых такси, назвали Shot другие расценки – 500 долларов за место. Говорят, что проблем с пограничниками не было, тем более, что виза в Оман россиянам не нужна. Правда, пришлось стоять в очередях по 2–3 часа.

Однако, есть и другие отзывы, на которые ссылается директор туроператора Space Travel Артур Мурадян. По его словам, нерезидентам Омана могут закрыть выезд, и ему известно о 2 случаях, когда туристов развернули и они поехали обратно в ОАЭ.

Между тем, генконсульство России в Дубае предупредило туристов, что сухопутные погранпереходы на границах ОАЭ с Оманом и Саудовской Аравией в условиях кризиса могут работать нестабильно. В дипмиссии счита, что такой вариант выезда надо рассматривать только в крайнем случае.