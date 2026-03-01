Российские операторы ввели спецтарифы на звонки в странах Ближнего Востока

Российские операторы вводят спецтарифы на звонки в страны Ближнего Востока
Российские операторы связи МТС, "МегаФон", Т2 и "Билайн" обновляют условия тарифов на звонки и интернет для абонентов на территории Ближнего Востока. Об этом рассказали в пресс-службах компаний.
В "МегаФон" отмечают, что оператор подключил специальный бесплатный пакет интернета и минут для своих абонентов, которые находятся в странах Ближнего Востока. Он активируется автоматически и включает 2 ГБ интернета и 30 минут звонков в РФ и по стране пребывания в ближайшие три дня.
При необходимости по истечении трех дней компания активирует пакет повторно. Кроме того, вводится обнуление стоимости звонков на горячую линию +74996781203 ассоциации "Турпомощь" для абонентов.
Также в "Билайн" рассказали, что их абоненты, находящиеся в ОАЭ, Бахрейне и Кувейте, могут звонить на номер ассоциации "Турпомощь" бесплатно. По этому номеру можно получить помощь и консультации по вопросам перелетов, проживания и взаимодействию с туроператорами.
В пресс-службе Т2 рассказали, что оператор обнулил стоимость звонков на горячие линии ассоциации "Турпомощь" и Ситуационно-кризисного центра МИД для своих клиентов, находящихся на Ближнем Востоке и на Кипре.
Кроме того, МТС обнуляет стоимость звонков для абонентов на Ближнем Востоке: все вызовы в стране пребывания и исходящие в Россию тарифицироваться не будут.
В пресс-службе оператора также указали список важных номеров:
- +7 (495) 695-45-45 Департамент Ситуационно-кризисного центра МИД РФ
- +971 50 865 27 01 Посольство РФ (Абу-Даби)
- +971 50 454 77 54 Генконсульство РФ (Дубай)
- +966 59 282 73 65 Посольство РФ (Эр-Рияд)
- +966 55 443 46 55 Генконсульство РФ (Джидда)
- +974 55 88 76 59 Посольство РФ (Доха)
- +973 39 40 32 37 Посольство РФ (Манама)
- +965 972 69 771 Посольство РФ (Эль-Кувейт)
- +968 98 25 11 31 Посольство РФ (Маскат)
- +98-21-6670-1161/63 Посольство РФ (Тегеран)
- +972 3 522 67 44, +972-54-962-2341 Посольство РФ (Израиль)
- +7 (499) 678-12-03 Горячая линия ассоциации "Турпомощь"
- +7 (495) 223-55-55 Аэрофлот
- 8 (809) 505-6-777 Победа
- +7 (499) 920-22-52 Уральские авиалинии
- +7 (3452) 298-888 Utair
- +7 (495) 730-50-80 Nordwind
- +7 (495) 933-03-09 Red Wings
- +974 4144 5555 Qatar Airways