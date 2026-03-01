В Катаре запретили все мероприятия в турсфере

Управление по туризму Катара объявило о временном запрете всех публичных мероприятий и развлекательных программ в отелях и туристических учреждениях. Под ограничения попали не только концерты и представления, но и шатры для Рамадана. Также отменены все экскурсии и спортивные соревнования, включая футбольные матчи.

Пляжи закрыты, но торговые центры функционируют, правда, не полностью:

«Весь тяжелый люкс "на клюшке", а бренды среднего и эконом-сегмента работают», – рассказывают туристы.

И описывают текущую ситуацию:

«В Аль-Райян тихо». «В Вест-Бэй все спокойно».

Авиакомпания Qatar Airways размещает застрявших пассажиров в отели.

«Расселяют по принципу "until further notice", то есть на неопределенный срок», – говорят путешественники.

Аэропорт Дохи закрыт, все вылеты на сегодня и большая часть рейсов на завтра отменены.