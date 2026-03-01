Генконсульство РФ в Дубае призвало туристов сформировать запасы воды и еды

Генеральное консульство России в Дубае призывает граждан РФ, находящихся в ОАЭ сохранять спокойствие и соблюдать разумные меры предосторожности. Россиянам рекомендуют всегда иметь при себе документы, удостоверяющие личность, деньги, средства связи, заряженные пауэрбанки, а также сформировать запас воды, еды и необходимых медикаментов на пару дней – на случай непредвиденных ситуаций.

«Следите за официальными сообщениями властей ОАЭ (МВД и других компетентных органов) и ориентируйтесь только на них. Не распространяйте непроверенную информацию и слухи. Если вы находитесь в ОАЭ как турист – поддерживайте связь с вашим туроператором, авиакомпанией и администрацией отеля. Выполняйте указания сотрудников правоохранительных органов и работников гостиниц в случае воздушной опасности», – говорится в официальном заявлении ведомства.

В дипмиссии отмечают, что из-за закрытого неба в ОАЭ и соседних странах выполнение как регулярных, так и вывозных рейсов сейчас невозможно. А сухопутные погранпереходы на границах ОАЭ с Оманом и Саудовской Аравией в условиях текущего кризиса могут работать нестабильно, поэтому такой вариант выезда с территории Эмиратов предлагается рассматривать только в крайнем случае.

Туристов призывают оставить информацию о себе и своих родных, воспользовавшись специальной формой.

Для экстренной связи с Генконсульством предлагают использовать следующие телефоны (но просят применять их только в случае реальной угрозы жизни и здоровью (возникли конфликтные ситуации, пострадали в результате авианалетов и т.п.)):

+971504547754

+971585419453

+971585476497

+971585038590.