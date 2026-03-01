РСТ подсказал, что делать с турами на Ближний Восток

Российский союз туриндустрии рекомендовал туристам не торопиться с отменой туров с перелётом на Ближний Восток. Об этом сообщили в пресс-службе РСТ.

«По вылетам в ближайшие дни через Ближний Восток рекомендуем аннулировать туры и предлагаем альтернативные направления в рамках наших блочных программ», — заявили в организации.

При этом в РСТ уточнили, что тем, у кого поездка запланирована до 9 марта, лучше обсудить альтернативы с туроператором.

В то же время туристам с датами вылета после 9 марта советуют выждать.

«Советую людям не торопиться аннулировать туры на даты вылета с 9 марта и далее, надо хотя бы три дня подождать, так как ситуация может измениться», — сказал член правления РСТ, генеральный директор компании Space Travel Артур Мурадян.

Ранее около 6 тыс. пассажиров круизного лайнера MSC Euribia не смогли отправиться из Дубая в Доху из-за ракетных обстрелов в регионе.

Также Ассоциация туроператоров России сообщала, что большинство туристов, не имеющих возможности вылететь с Ближнего Востока, размещены в отелях.