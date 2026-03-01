Где живут застрявшие на Ближнем Востоке туристы

Большая часть туристов, не имеющих возможности вылететь с Ближнего Востока из-за закрытия воздушного пространства, уже размещена в отелях, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

«Массовая отмена рейсов на Ближнем Востоке затронула тысячи туристов, однако паники удалось избежать. По данным участников рынка, подавляющее большинство клиентов российских туроператоров размещены», — говорится в сообщении ведомства.

Также по информации туроператоров, туристов обеспечили питанием.

Ранее в Ассоциации туроператоров России заявили, что тысячи российских граждан не могут вернуться в Россию из-за закрытия воздушного пространства над Ближним Востоком на фоне обострения ирано-израильского конфликта.

Российская авиакомпания «Аэрофлот» сообщала, что вынужденно отменяет на 1 марта все рейсы, связанные с Дубаем и Абу-Даби.