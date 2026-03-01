Эксперты подсказали способ вернуться из Ирана

Россияне могут вернуться из Ирана в РФ через территорию Армении. Об этом на фоне эскалации на Ближнем Востоке в своем Ереване.

«В настоящий момент на армяно-иранской границе в круглосуточном режиме продолжает функционировать пограничный переход (КПП) "Нурдуз"/"Агарак"», — сообщили в посольстве.

Отмечается, что проход через границу между Ираном и Арменией для граждан России свободный и осуществляется по действительным заграничному или внутреннему паспортам. В дипмиссии добавили, что после пересечения границы рекомендуется направиться в Ереван или Гюмри, поскольку у этих городов есть прямое авиасообщение с Россией.

Ранее Генконсульство России в Дубае призвало россиян отказаться от попыток покинуть Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) по суше. Уточнялось, что сухопутные пограничные переходы в текущей ситуации могут работать нестабильно.