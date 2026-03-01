Когда Etihad и Emirates возобновят рейсы

Авиакомпании Etihad и Emirates возобновят рейсы не раньше 2 марта. Etihad отложила все полеты из Абу-Даби и обратно минимум до 02:00 понедельника, Emirates – до 15:00 по местному времени на дубайском направлении.

Для клиентов с бронированием на ближайшие 72 часа Emirates предложила 2 варианта: оформить билеты на альтернативный рейс в течение 20 дней с даты запланированной поездки либо вернуть деньги, пишет Emarat Al Youm. Те, кто оплачивал перелет самостоятельно, могут обратиться через электронную форму на сайте или официальные каналы связи с перевозчиком, а если приобретали через агентства, то связываться надо к ними.

Рейсы, которые должны были прибыть в Абу-Даби до 14:00 по местному времени в воскресенье, 1 марта, отменены.

Пассажиры Etihad могут бесплатно перебронировать билеты на новую дату вылета не позднее 15 марта 2026 года, пояснили на сайте перевозчика. Вернуть деньги можно через официальный интернет-портал компании или туристические агентства – в зависимости от способа покупки билета.

В Etihad также предупредили о значительном увеличении количества обращений в колл-центр, что может привести к более длительному времени ожидания ответа. В компании подчеркнули, что возможны дальнейшие корректировки расписания.