Российская туристка рассказала об обстановке в Дубае

После ночных атак люди снова «гуляют, загорают, отдыхают».

Торговые центры работают в обычном режиме, улицы города не пустуют. Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» сообщила Айнур Саракова.

«Вчера из-за этого мы до трёх ночи просидели на парковке отеля, потом администрация отеля разрешила вернуться в номер, и мы легли спать. Сегодня в городе достаточно спокойно: люди гуляют, загорают, отдыхают. Так что можете не верить новостям о том, что на улицах Дубая нет людей. Единственное, что у нас отменилась прогулка на яхте. Им сегодня нельзя покидать марину, а мы устали сидеть в номере и пришли в ТЦ. За исключением двух-трёх магазинов, всё работает в обычном режиме».

Ранее ВС ОАЭ заявили о запуске 137 ракет и 209 иранских дронов по стране с начала ответных действий исламской республики.

132 ракеты были уничтожены, 5 упали в море. 195 БПЛА были перехвачены, 14 упали и вызвали повреждения.

Два человека ранены в результате падения осколков беспилотника на жилые дома в Дубае.

Атаки на Объединённые Арабские Эмираты продолжаются.