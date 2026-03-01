Российские туристы застряли на лайнере в Дубае

Российские туристы застряли на борту круизного лайнера в Дубае из-за ударов со стороны Ирана. Об этом в воскресенье, 1 марта, сообщили в Telegram-канале Shot.

Речь идет о судне компании MSC, которое должно было отправиться в Доху. По словам пассажиров, незадолго до выхода из порта прозвучало объявление, что тур откладывается из-за обострения конфликта.

На данный момент на корабле находится около шести тысяч человек. Сам тур обошелся россиянам в 400 тысяч рублей.

При этом были и те, кто сошел с лайнера и надеялся улететь обратно в Россию, однако из-за закрытия воздушного пространства люди застряли в ОАЭ, — добавили в публикации.

При этом путешественники уточнили, что на самом лайнере обстановка спокойная, вечерами проходит развлекательная программа, а днем туристы загорают на палубе.

Секретарь Высшего совета национальной безопасности исламской республики Али Лариджани сообщил, что 1 марта Вооруженные силы Ирана атакуют США и Израиль с прежде невиданной ими силой.

Иранские жители вышли на протесты после произошедшего. Толпа шла по площади Энгелаб в центр Тегерана. Люди скандировали лозунги «Смерть Америке!» и «Смерть Израилю!».