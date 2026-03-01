Сколько билетов сдали пассажиры из-за ситуации на Ближнем Востоке

В связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке пассажиры вернули более 4 тыс. авиабилетов. Деньги за них уже выплачены, сообщили в Минтрансе России.

© РИА Новости

«За более чем 4 тыс. билетов средства возвращены клиентам. Контакт-центры продолжают работу с заявками пассажиров», — говорится в сообщении ведомства.

В Минтрансе также сообщили, что российские и зарубежные авиакомпании при поддержке ведомства и Росавиации продолжают корректировать расписание из-за закрытия воздушного пространства в странах Ближнего Востока.

Ранее авиакомпания объявила о корректировке расписания в связи с закрытием воздушного пространства над Ираном.

Росавиация уведомила об обходных маршрутах в пять стран Персидского залива.