«Трамп и тут нас достал». Застрявшая в Дубае россиянка описала свой отдых

Российская путешественница, застрявшая в Дубае из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке, рассказала об обстановке в городе. Свои наблюдения она описала в беседе с «Лентой.ру».

Так, москвичка Александра поделилась, что она почти не выходила из отеля в последние сутки, поскольку чувствовала себя неважно. По ее словам, ночью на телефоны начали приходить громкие уведомления, в которых власти сообщали о возможности ракетной атаки.

«Я никогда таких звуков раньше не слышала. Мне пришлось одеться и выйти в коридор. Там я встретила пару арабской внешности, и они сказали возвращаться в номер. Спала я в одежде», — поделилась девушка.

При этом путешественница рассказала, что изначально она собиралась лететь на Кубу, однако тур отменили из-за ситуации в Венесуэле. В итоге она поехала в Дубай.

«Но [президент США Дональд] Трамп нас и тут достал», — рассказала россиянка.

Она добавила, что должна была возвращаться из Дубая домой 28 февраля, однако рейс отменили, и туроператор уже переселил ее в другой отель. При этом информации по поводу дальнейших шагов у Александры нет.

Ранее иранские ракеты и беспилотники атаковали несколько районов Дубая. В результате ударов оказались повреждены несколько пятизвездочных отелей, а также терминал аэропорта Аль-Мактум. При этом, по словам россиян, обстановка в городе спокойная. Многие продолжают отдыхать и купаться.